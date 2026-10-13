В Екатеринбурге открыли скамью памяти «Хозяйки Уктусских гор» Вогулкиной

У подножия горы Лысая на Уктусе 13 октября открыли памятную скамью в честь заслуженного тренера по горнолыжному спорту Екатерины Вогулкиной, которой в этот день исполнилось бы 100 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Квартиру отобрали...
- Русских выставляю...
- "От судьбы не уйд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым