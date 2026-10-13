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Царьград

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В Екатеринбурге открыли скамью памяти «Хозяйки Уктусских гор» Вогулкиной

В Екатеринбурге открыли скамью памяти «Хозяйки Уктусских гор» Вогулкиной

У подножия горы Лысая на Уктусе 13 октября открыли памятную скамью в честь заслуженного тренера по горнолыжному спорту Екатерины Вогулкиной, которой в этот день исполнилось бы 100 лет.

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