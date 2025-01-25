Взрывы в Полтавской области: продолжение ударов по инфраструктуре Украины

В Полтавской области произошли взрывы, о чём сообщает телеканал ТСН. Российские войска продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, избегая при этом жилых объектов.
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