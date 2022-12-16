Царьград

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Немцы в ярости из-за нового решения ЕС против России: “Кромешный мрак после самострела”

Немцы в ярости из-за нового решения ЕС против России: “Кромешный мрак после самострела”

Читатели газеты Die Welt настолько возмущены политикой Европейского союза, что уже не могут реагировать на новости без иронииЧитатели немецкой газеты Die Welt пришли в ярость из-за решения властей ЕС ввести девятый пакет санкций против России.

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