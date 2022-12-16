Немцы в ярости из-за нового решения ЕС против России: “Кромешный мрак после самострела”

Читатели газеты Die Welt настолько возмущены политикой Европейского союза, что уже не могут реагировать на новости без иронииЧитатели немецкой газеты Die Welt пришли в ярость из-за решения властей ЕС ввести девятый пакет санкций против России.
Читатели газеты Die Welt настолько возмущены политикой Европейского союза, что уже не могут реагировать на новости без иронииЧитатели немецкой газеты Die Welt пришли в ярость из-за решения властей ЕС ввести девятый пакет санкций против России.
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