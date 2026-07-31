Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

"Уступки неизбежны": Трамп пророчит сделку по Украине

"Уступки неизбежны": Трамп пророчит сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский стремятся к заключению соглашения для завершения украинского конфликта, однако этот процесс обязательно потребует встречных шагов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии