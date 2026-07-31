"Уступки неизбежны": Трамп пророчит сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский стремятся к заключению соглашения для завершения украинского конфликта, однако этот процесс обязательно потребует встречных шагов.
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