Политика как она есть

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский стремятся к заключению соглашения для завершения украинского конфликта, однако этот процесс обязательно потребует встречных шагов.