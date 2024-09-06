Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ на Курском направлении

Командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС заявил, что российские солдаты продвинулись вперед на ряде участков на Курском направлении.
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