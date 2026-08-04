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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанат «Локо» – Баринову у стадиона: «Зачем ты хлопаешь, подходишь к южной трибуне? Тебе не рады тут. Зачем нас провоцируешь?»

У Дмитрия Баринова возникла конфликтная ситуация с одним из болельщиков « Локомотива » после игры железнодорожников с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.

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