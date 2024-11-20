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Мы проиграем, если США сократят помощь, — Зеленский (ВИДЕО)

Мы проиграем, если США сократят помощь, — Зеленский (ВИДЕО)

Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина проиграет, если США сократят военную помощь. Он назвал «опасным» вариант, при котором киевский режим будет терять международную поддержку в конфликте, который длится уже 1000 дней.

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