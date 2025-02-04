Захарова обратилась к международным организациям после удара ВСУ по автобусу с детьми

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к международным организациям после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Запорожской области.
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