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«Вашингтон» выменял Манджипани у «Калгари» на выбор во 2-м раунде драфта-2025. Кэпхит форварда – 5,8 млн долларов

«Флэймс» получили в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025.  У 28-летнего форварда остается один год действия текущего контракта с кэпхитом 5,8 миллиона долларов.

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