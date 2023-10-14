"Ему терять нечего": Израиль отменил актёра Анатолия Белого. Оставшийся без денег предатель, засобирался в Россию

М

Мария

Белый просто дурак! Писатель Эфраим Севела пишет так. "У евреев с русскими по гениям паритет. На Эйнштейна русские отвечают Менделеевым. На Дунаевского Свиридовым. Но вот по дуракам русские не дотягивают. Русский дурак обычный. Дурак, как дурак. Но уж , если еврей дурак, то это дурак в квадрате, даже в кубе." Здесь именно этот случай! Дурак в кубе!