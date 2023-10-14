Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Ему терять нечего": Израиль отменил актёра Анатолия Белого. Оставшийся без денег предатель, засобирался в Россию

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что его не призвали в Израильскую армию? Возраст вроде позволяет????
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11 час.
Наталия
Какой  дешевой мелочевкой оказываются на поверку многие лицедеи, присвоившие имидж брутальных мужчин!
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11 час.
М
Мария
Белый просто дурак! Писатель Эфраим Севела пишет так. &quot;У евреев с русскими по гениям паритет. На Эйнштейна русские отвечают Менделеевым. На Дунаевского Свиридовым. Но вот по дуракам русские не дотягивают. Русский дурак обычный. Дурак, как дурак. Но уж , если еврей дурак, то это дурак в квадрате, даже в кубе.&quot; Здесь именно этот случай! Дурак в кубе!
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2 час.

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