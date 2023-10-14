"Ему терять нечего": Израиль отменил актёра Анатолия Белого. Оставшийся без денег предатель, засобирался в Россию
Politiki.net
"Сравнить не значит поставить знак равенства", - израильский актер осудил Россию.
Комментарии
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А что его не призвали в Израильскую армию? Возраст вроде позволяет????
Какой дешевой мелочевкой оказываются на поверку многие лицедеи, присвоившие имидж брутальных мужчин!
Белый просто дурак! Писатель Эфраим Севела пишет так. "У евреев с русскими по гениям паритет. На Эйнштейна русские отвечают Менделеевым. На Дунаевского Свиридовым. Но вот по дуракам русские не дотягивают. Русский дурак обычный. Дурак, как дурак. Но уж , если еврей дурак, то это дурак в квадрате, даже в кубе." Здесь именно этот случай! Дурак в кубе!
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