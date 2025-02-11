Если бы за азербайджанский запрет на въезд Валуеву Россия выслала бы тысячу Алиевых, а за закрытие "Русского дома" в Баку закрыла 10 тысяч ИП выходцев из Баку, то в следующий раз Азербайджан сто раз подумал бы, прежде чем обострять с нами отношения.
За одного Валуева — тысячу Алиевых
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Есть известная фраза-смотри кому выгодно и если этих интересантов убрать от финансовых потоков лучше всего в тюрьму, то вопрос с мигрантами решится легко
Ответить
12 час.
Л
Леонид -
И что? Где заявление Володина? Пескова? И прочих
Ответить
12 час.
Наталия L
А президент пригласил президента Азербайджана на празднование Дня победы...
Ответить
6 час.
Свежие комментарии