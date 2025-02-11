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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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За одного Валуева — тысячу Алиевых

За одного Валуева — тысячу Алиевых

Если бы за азербайджанский запрет на въезд Валуеву Россия выслала бы тысячу Алиевых, а за закрытие "Русского дома" в Баку закрыла 10 тысяч ИП выходцев из Баку, то в следующий раз Азербайджан сто раз подумал бы, прежде чем обострять с нами отношения.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Есть известная фраза-смотри кому выгодно и если этих интересантов убрать от финансовых потоков лучше всего в тюрьму, то вопрос с мигрантами решится легко
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12 час.
Л
Леонид -
И что? Где заявление Володина? Пескова? И прочих
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12 час.
Наталия L
А президент пригласил президента Азербайджана на празднование Дня победы...
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6 час.
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