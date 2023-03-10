Власти Петербурга до 2025 года заменят все лифты, у которых закончился срок эксплуатации

Порядка семи тысяч лифтов поменяют по поручению губернатора города.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил властям до конца 2025 года поменять все лифты, у которых закончился эксплуатационный срок, в рамках капитального ремонта домов Северной столицы.