Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении, а также призвал к введению санкций против Азербайджана из-за проведенной им военной операции в Нагорном Карабахе.
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