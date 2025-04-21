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Михалков передаст бойцам СВО подаренное Черномырдиным ружье

Михалков передаст бойцам СВО подаренное Черномырдиным ружье

Режиссер Никита Михалков решил передать бойцам спецоперации американское ружье Marlin Model 55. Оружие ему подарил экс-премьер Виктор Черномырдин, рассказал актер в эфире передачи «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24».

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