Двоє осіб отруїлися чадним газом через порушення правил експлуатації газового обладнання

1 квітня 2024 року на пульт аварійно-диспетчерської служби Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» надійшов виклик про отруєння чадним газом двох мешканців однієї з квартир у багатоквартирному будинку у Центральному районі.
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