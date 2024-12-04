Марочко: ВСУ отошли с первой линии обороны в ЛНР из-за угрозы окружения у Надии

Украинские формирования, дислоцированные в районе населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР), отошли на вторую и третью линии обороны из-за угрозы окружения со стороны Вооруженных сил РФ.
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