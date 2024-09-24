Союзник Киева предложил Зеленскому переговоры с Путиным: Bloomberg заявил об "историческом" решении Москвы

Зеленский прилетел в Нью-Йорк и попытался уговорить своих союзников принять его "план победы", который, некоторых из них, мягко говоря, разочаровал, пишет Bloomberg.
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