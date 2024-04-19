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В ООН заявили, что все убийства журналистов должны быть полностью расследованы

В ООН заявили, что все убийства журналистов должны быть полностью расследованы

Организация объединенных наций (ООН) выступает против убийства журналистов. Об этом РИА Новости заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента "Известий" Семена Еремина.

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