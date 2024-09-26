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Хуситы повредили американский военный танкер

Хуситы повредили американский военный танкер

Хуситы повредили американский военный танкерХуситы временно лишили топлива авианосную ударную группу ВМС США- 23 сентября американский военный танкер-бункеровщик USNS Big Horn сел на мель и черпанул воды.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Хуситы вон никого не боятся...
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10 час.
Игорь Максаков
Дать им всё, что не жалко для их дела!
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8 час.
виктор матвеев
Хоть и в тапках но мужики крутые.
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5 час.

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