Хуситы повредили американский военный танкерХуситы временно лишили топлива авианосную ударную группу ВМС США- 23 сентября американский военный танкер-бункеровщик USNS Big Horn сел на мель и черпанул воды.
Хуситы повредили американский военный танкер
Комментарии
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лл
лина любимцева
Хуситы вон никого не боятся...
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10 час.
Игорь Максаков
Дать им всё, что не жалко для их дела!
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8 час.
виктор матвеев
Хоть и в тапках но мужики крутые.
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5 час.
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