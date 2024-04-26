Губернатор Моор: уровень реки Ишим в селе Абатское побил исторический рекорд

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, что на 30 сантиметров выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован при половодье в 2017 году.