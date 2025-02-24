Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области оказали помощь водителю, попавшему в затруднительное положение

В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступило благодарственное письмо, в котором гражданин выражает признательность сотрудникам Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Егорлыкскому району за оказание помощи в сложной дорожной ситуации.
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