Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области оказали помощь водителю, попавшему в затруднительное положение

В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступило благодарственное письмо, в котором гражданин выражает признательность сотрудникам Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Егорлыкскому району за оказание помощи в сложной дорожной ситуации.