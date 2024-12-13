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Грэм Сунесс: «МЮ» – настоящая PR-катастрофа. Каждый понедельник руководство устраивает мозговой штурм на тему «Кого еще можно расстроить на этой неделе», а улучшений на поле нет»

«МЮ» – это настоящая PR-катастрофа. Можно поклясться, что каждый понедельник руководство устраивает мозговой штурм на тему «Кого еще можно расстроить на этой неделе».

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