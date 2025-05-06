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Воздушная дуэль: российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Воздушная дуэль: российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Настоящую дуэль с подразделением беспилотников ВСУ выиграли наши операторы дронов «Молния». На Красноармейском направлении они прямым попаданием уничтожили пункт управления украинскими ударными беспилотниками.

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