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Царьград

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Диверсия на энергосистеме Германии: Обнаружены 6 пусковых установок

Диверсия на энергосистеме Германии: Обнаружены 6 пусковых установок

В западной Германии разгорается скандал вокруг энергетической безопасности.Правоохранители земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от выведенной из строя электроподстанции в городе Бергхайм.

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