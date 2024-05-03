В Шуе мнимые жертвы грабежа стали фигурантами уголовного дела о ложном доносе

В июле 2023 года в Межмуниципальном отделе МВД России «Шуйский» полицейскими было зарегистрировано сообщение от службы «112» о том, что к ним обратился 43-летний житель города Дзержинск с заявлением о совершении в отношении него разбойного нападения и хищения денежных средств в сумме более 2 миллионов рублей.