Путин переиграл Запад в Сирии, а Израиль подставил США, затащив их в ловушку, после звонка Путина

Понедельник, 16 декабря 2024 г. Расклад по Сирии известного многим во всем Мире военного аналитика Borzzikman: Блестящий ход: Путин снова полностью переиграл Запад в Сирии, а Израиль подставил США, затащив их в ловушку, после звонка Путина.