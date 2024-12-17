Понедельник, 16 декабря 2024 г. Расклад по Сирии известного многим во всем Мире военного аналитика Borzzikman: Блестящий ход: Путин снова полностью переиграл Запад в Сирии, а Израиль подставил США, затащив их в ловушку, после звонка Путина.
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