"Атомный рывок": Росатом делает электромобиль без сварки, штамповки и коррозии

Госкорпорация «Росатом» готовит технологическую революцию на отечественном авторынке, отказавшись от использования лицензионных китайских моделей в пользу собственных уникальных разработок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РХ В школе Петербург...
- ВА План уничтожения ...
- И Пост с Зеленским ...
Распилят. Уже карманы приготовили, полагаю.
Собственных ли? Кто будет их разрабатывать, если всю промышленность пидоростройщики угробили давным-давно? Даже вояки живут на советских наработках, без зазрения совести их присваивая.
Стеклоткань в гараже, два - в год..