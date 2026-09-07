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Царьград

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"Атомный рывок": Росатом делает электромобиль без сварки, штамповки и коррозии

"Атомный рывок": Росатом делает электромобиль без сварки, штамповки и коррозии

Госкорпорация «Росатом» готовит технологическую революцию на отечественном авторынке, отказавшись от использования лицензионных китайских моделей в пользу собственных уникальных разработок.

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Новый комментарий от пользователя
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Tigra07

Собственных ли? Кто будет их разрабатывать, если всю промышленность пидоростройщики угробили давным-давно? Даже вояки живут на советских наработках, без зазрения совести их присваивая.