Форма головы у новорожденного: врач назвала варианты нормы

Вытянутая, приплюснутая, яйцевидная — все эти варианты норма фото: Kelsey Smith/Getty Images/Cavan Images RF ЭЛЕОНОРА САХНИНА врач-педиатр Мамы часто удивляются: почему у младенцев такая крупная голова? Относительно размеров тела она и вправду гораздо больше, чем у взрослых — при рождении голова малыша в окружности примерно на 2 см больше грудной клетки.