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    И это врач педиатр. А если она работает в больнице, то как такому врачу  можно доверить лечить детей?«Мама не вернётся...
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Форма головы у новорожденного: врач назвала варианты нормы

Форма головы у новорожденного: врач назвала варианты нормы

Вытянутая, приплюснутая, яйцевидная — все эти варианты норма фото: Kelsey Smith/Getty Images/Cavan Images RF ЭЛЕОНОРА САХНИНА врач-педиатр Мамы часто удивляются: почему у младенцев такая крупная голова? Относительно размеров тела она и вправду гораздо больше, чем у взрослых — при рождении голова малыша в окружности примерно на 2 см больше грудной клетки.

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