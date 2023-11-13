Полянский: Утверждения о том, что РФ угрожала Украине, являются выдумкой

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что Москва никогда не угрожала Киеву, а сообщения украинского руководства об обратном являются лишь неудачной пропагандистской выдумкой.