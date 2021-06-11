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Писатель Дмитрий Быков прокомментировал покушение на себя в самолете по пути в Уфу

Писатель Дмитрий Быков прокомментировал покушение на себя в самолете по пути в Уфу

Он рассказал, что два года назад после произошедшего его семью поддержало много людей. Однако сейчас «идет обратная волна».

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Дмитрий Лукьянов
Говорящий шмат жидовского сала! Отвратительное зрелище! Только полный идиот будет пачкать об него руки и травить.
Антон
Водкой палёной отравился или шаурмой...
Неизвестно Неизвестно
Сала копченого обожрался!
Антон
Водкой палёной отравился или шаурмой... Товарищ наверное бедствует!!!
Александр Ракитин
Очередной жидовский прием по привлечению внимания к своей сраной персоне.

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