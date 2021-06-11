Писатель Дмитрий Быков прокомментировал покушение на себя в самолете по пути в Уфу

mksetПолитикаПисатель Дмитрий Быков прокомментировал покушение на себя в самолете по пути в УфуОн рассказал, что два года назад после произошедшего его семью поддержало много людей. Однако сейчас «идет обратная волна».Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ЛукьяновГоворящий шмат жидовского сала! Отвратительное зрелище! Только полный идиот будет пачкать об него руки и травить.ААнтонВодкой палёной отравился или шаурмой...Неизвестно НеизвестноСала копченого обожрался!ААнтонВодкой палёной отравился или шаурмой... Товарищ наверное бедствует!!!АРАлександр РакитинОчередной жидовский прием по привлечению внимания к своей сраной персоне.Комментировать
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