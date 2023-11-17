Киргизия выступила против попыток отменить русскую культуру

Киргизия решительно выступает против попыток отменить русскую культуру, передает ТАСС. Об этом в ходе дискуссии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов.