Киргизия выступила против попыток отменить русскую культуру

Киргизия решительно выступает против попыток отменить русскую культуру, передает ТАСС. Об этом в ходе дискуссии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов.
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