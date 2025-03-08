Доходное место: малый и средний бизнесы получили более 1 трлн рублей за счет господдержки

Малый и средний бизнесы в 2024 году привлекли рекордные 1,18 трлн рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, сообщили в пресс-службе структуры.
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