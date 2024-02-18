МИД Колумбии: власти не поощряют своих граждан, вступающих наемниками в ВСУ

Наемники из Колумбии, которые пострадали или погибли в ходе конфликта на Украине, приняли личное решение присоединиться к ВСУ, власти Колумбии не поощряют их и не заключали соглашений с украинскими властями, говорится в заявлении колумбийского МИД в социальных сетях.