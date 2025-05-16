Актриса Елена Земляникина погибла в возрасте 66 лет

В Москве 14 мая погибла актриса театра и кино, певица преподаватель Елена Земляникина. О гибели Елены Земляникиной сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она была старшим преподавателем департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств.