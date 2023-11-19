Русский Империалист

Черная поесень она такая ! Враги Государства завезли десятки миллионов голов черной плесени и разрешили им делать все, что плесень захочет. И она захотела жить за наш счет, оккупировать нас, насиловать, убивать, отрезать головы и совершать прочие изуверства. Пока ВСЕ головы черной плесени не будут депортированы, беспредел будет сохраняться.