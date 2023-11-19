# Чернильница Друзья, в самом начале хочу вам напомнить о том, что как показывает практика, средства самозащиты в наше время могут пригодиться в самых неожиданных местах и ситуациях и самым простым, легальным и вполне себе эффективным средством самообороны является газовый баллончик.
Незаменимый водитель избил пассажира, за что был жёстко задержан силовиками. И да - он извинился
Комментарии
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Русский Империалист
Черная поесень она такая ! Враги Государства завезли десятки миллионов голов черной плесени и разрешили им делать все, что плесень захочет. И она захотела жить за наш счет, оккупировать нас, насиловать, убивать, отрезать головы и совершать прочие изуверства. Пока ВСЕ головы черной плесени не будут депортированы, беспредел будет сохраняться.
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2 час.
Олег Орлов
В США кофе на платье пролили случайно в кафе, заплатили миллион долларов за большие потери в психоэмоциональном состоянии...пострадавшего... А у нас когда начнутся многомиллионные компенсации за подобное???
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2 час.
Владимир Хорошев
Это ещё лишь начало... Всё зло впереди...
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12 сек.
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