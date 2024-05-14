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Пеп о 2:0: «Все остается в руках «Сити» – последняя игра самая сложная. «Тоттенхэм» добьется невероятных успехов, если продолжит доверять тренеру»

В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил на выезде со счетом 2:0 и вышел на первое место в таблице, опередив «Арсенал» на 2 очка.

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