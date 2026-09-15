Я вернусь и найду способ: изгнанный из РФ азербайджанец Рамиль пошел судом на полицию

Avia.pro - СМИ Вопросы миграционного контроля и судебные разбирательства вокруг права иностранных граждан находиться в стране всегда вызывают огромный интерес у читателей.
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Плевать на этого, которого выслали... Я услышал одно, что наши правоохранительные органы не отстаивают интересы мигрантов в ущерб гражданам России, что так упорно пытаются доказать наши недруги на просторах русского сегмента интернета!
И что, мы все теперь должны ему посочувствовать? Статья явно на это рассчитана. Мутная статейка..Такой хороший человек, и такой злой, несправедливый суд? НЕ ВЕРЮ! Чего-то автор не договаривает.
Видно не всегда так плохо для семьи, если она не уехала следом.