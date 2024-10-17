Слухи или реальная информация: БПЛА Anduril Ghost 4 для Украины

По некоторым данным, на Украину поступила первая партия БПЛА Ghost 4 американского производства. Эти беспилотники предназначаются для ведения разведки, а также для транспортировки и сброса небольших грузов.
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