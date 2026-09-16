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Жанна Болотова: вышла замуж от страха, прожила с Губенко полвека и ушла из кино на пике славы

Жанна Болотова: вышла замуж от страха, прожила с Губенко полвека и ушла из кино на пике славы

В 1988 году зрители увидели фильм «Запретная зона». В нём сыграла 47-летняя Жанна Болотова — народная артистка, лауреат Государственной премии и одна из самых узнаваемых актрис советского экрана.

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