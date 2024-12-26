РФ стремится к завершению конфликта на Украине, заявил Владимир Путин.Главное за сегодня к этому часу собрали в вечернем дайджесте:Десятки машин скорой помощи встретили россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии