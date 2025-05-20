Зря смеялись над Россией: Москва наказала США и EC за отключение от SWIFT

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Когда Россия, Китай и их партнеры по БРИКС анонсировали создание новой платежной системы, в США и ЕС заявили, что россияне и китайцы не смогут сделать достойную замену SWIFT и другим популярным механизмам, используемых для проведения международных платежей.