В Салехарде обсудят инициативы горожан для проекта «Уютный Ямал»

В рамках проекта «Уютный Ямал» жители Салехарда представили 24 инициативы, направленные на обустройство общественных территорий, проведение мероприятий экологической, образовательной, культурной и спортивной направленности, сообщает «Ямал-Медиа».
В рамках проекта «Уютный Ямал» жители Салехарда представили 24 инициативы, направленные на обустройство общественных территорий, проведение мероприятий экологической, образовательной, культурной и спортивной направленности, сообщает «Ямал-Медиа».
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