Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Именно так - большинство цыган в округе, при Советской власти, работали. Да, женщины часто числились домохозяйками, и..."Женщин — насилов...
  • Алексей Тан
    Вероятно Каганович понимал, что еврейство, это не национальность.... А паразитизм или смысловой перевод на Русский яз...Знаменитый тост С...
  • Владимир Петров
    Реально не знаю, чей там "внешний облик" - тавтология (облик = внешность). Неонила - женское имя в словаре русских им...«Добавь про дочь ...

Что у военных ВСУ в телефончиках?

Что у военных ВСУ в телефончиках?

В связи с полным разгромом хохляцкой "группировки вклинения"(с) в Курской области стал особенно актуальным вопрос содержимого телефончиков взятых в плен хохлопилоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Екатерина Сергеева
Повесить за причинное место и пусть висит, пока не сдохнет
Ответить
2 час.
Семен Демин
И таких извергов Трамп просит пощадить?  Кто такой, этот Трамп?
Ответить
1 час.
Yuriy Garutsa
Ну поняли ГДЕ РОССИЯ и где это хохлобыдло? А я ещё 1982 говорил: хохлы-нечисть! Много чего рассказать могу.
Ответить
1 час.
наверх