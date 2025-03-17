В связи с полным разгромом хохляцкой "группировки вклинения"(с) в Курской области стал особенно актуальным вопрос содержимого телефончиков взятых в плен хохлопилоров.
Что у военных ВСУ в телефончиках?
Комментарии
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Екатерина Сергеева
Повесить за причинное место и пусть висит, пока не сдохнет
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2 час.
Семен Демин
И таких извергов Трамп просит пощадить? Кто такой, этот Трамп?
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1 час.
Yuriy Garutsa
Ну поняли ГДЕ РОССИЯ и где это хохлобыдло? А я ещё 1982 говорил: хохлы-нечисть! Много чего рассказать могу.
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1 час.
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