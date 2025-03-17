Что у военных ВСУ в телефончиках?

Повесить за причинное место и пусть висит, пока не сдохнет

И таких извергов Трамп просит пощадить? Кто такой, этот Трамп?

Yuriy Garutsa

Ну поняли ГДЕ РОССИЯ и где это хохлобыдло? А я ещё 1982 говорил: хохлы-нечисть! Много чего рассказать могу.