Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ из-за границы звезды ответят по закону

Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ из-за границы звезды ответят по закону

Покинувшие Российскую Федерацию звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия Вооруженных сил России из-за рубежа, будут отвечать за свои действия по закону.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
видно у него крыша  как и у собчак и других  которые убежали свободно !
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А причём в этом вопросе Бастрыкин???? Ему поставлена другая , не менее  важна задача . Решить задачу с мигрантами , их легитимностью законного пребывания в России , наведения порядка с их колониями , судить и жёстко разбираться с криминальными деяниями с их национальными анклавами и бандами , далее выявлять тех клерков (служащих - коррупционеров в миграционной службе и чиновников во власти способствующих получению российских паспортов и чиновников прикрывающих в судебных инстанциях нарушивших законы РФ . А выходит , что работа в этом направлении хромает и ведётся только под нажимом народных волнений , а не стабильно , как ежедневно проводимая профилактическая работа .
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14 час.
Юрий Золотарев
Всех - на нары!! Место Навального освободилось.
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12 час.

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