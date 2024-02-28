Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ из-за границы звезды ответят по закону

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А причём в этом вопросе Бастрыкин???? Ему поставлена другая , не менее важна задача . Решить задачу с мигрантами , их легитимностью законного пребывания в России , наведения порядка с их колониями , судить и жёстко разбираться с криминальными деяниями с их национальными анклавами и бандами , далее выявлять тех клерков (служащих - коррупционеров в миграционной службе и чиновников во власти способствующих получению российских паспортов и чиновников прикрывающих в судебных инстанциях нарушивших законы РФ . А выходит , что работа в этом направлении хромает и ведётся только под нажимом народных волнений , а не стабильно , как ежедневно проводимая профилактическая работа .