Россия не проглотит украинский блеф

Российские военные эксперты чуть ли не сразу после начала СВО единодушно спрогнозировали, что при вхождении конфликта в терминальную (финальную) фазу, когда противник будет понимать неизбежность своего поражения, в ход будет брошено вообще все, включая массовый террор по гражданским целям в России по принципу «нам нечего терять» Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Судя по последним событиям, ситуация развивается именно так.
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