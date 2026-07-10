Власти хотят реорганизовать департамент финансов ЯНАО

Правительство ЯНАО готовит структурные изменения в финансовом блоке региона. С 1 октября 2026 года власти планируют реорганизацию департамента финансов — из него выделят самостоятельный контрольный департамент, указано в проекте постановления.
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