История со спиленной челябинскими властями елкой заинтересовала Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась историей с елкой, которую администрация Миньяра (Челябинская область) вырубила на частном участке и поставила на центральной площади в рамках подготовки к Новому году.
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