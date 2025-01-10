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Царьград

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Житель Енакиево подозревается в финансировании украинских силовых структур

Житель Енакиево подозревается в финансировании украинских силовых структур

В Енакиево задержан мужчина по подозрению в финансировании украинской армии. В Херсонской области арестована 18-летняя девушка за передачу данных о российской армии.

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