Глава Министерства торговли США предупредила о «китайской угрозе»

Министр торговли США Джина Раймондо призвала законодателей, Кремниевую долину и союзников США помешать Китаю получить полупроводники и передовые технологии, имеющие ключевое значение для национальной безопасности.
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