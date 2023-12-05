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Несекретные материалы

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Глава Министерства торговли США предупредила о «китайской угрозе»

Министр торговли США Джина Раймондо призвала законодателей, Кремниевую долину и союзников США помешать Китаю получить полупроводники и передовые технологии, имеющие ключевое значение для национальной безопасности.

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