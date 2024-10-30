"Автостат" назвал четырех конкурентов нового кроссовера Chery Tiggo 4

Конкурентами нового Chery Tiggo 4 на российском рынке станут четыре китайских кроссовера, Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на директора розничных продаж АГ "Авилон" Илью Петрова.
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